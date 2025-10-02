Por medio de un trabajo articulado con el Ministerio de Seguridad Bonaerense, el Municipio de Almirante Brown presentó los primeros móviles policiales con cámaras lectoras de patentes incorporadas dentro de los patrulleros que ya circulan por nuestro distrito. En este sentido, cuando se detecta el dominio de un rodado con pedido de captura por estar involucrado en algún ilícito se cruza la información directamente con el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco en pocos segundos y se avanza con su detención.

El intendente Mariano Cascallares y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, presentaron los primeros cuatro móviles de la Policía Bonaerense equipados con esta tecnología que permite leer en tiempo real los dominios de los vehículos que circulan a su alrededor en las calles y avenidas brownianas e identificar aquellos que tengan pedido de secuestro.

El Municipio informó las distintas herramientas impulsadas desde la Comuna para fortalecer la prevención, como las Alarmas Comunitarias, los Puntos y Paradas Seguras y los Corredores Escolares Seguros. También la App Brown Previene con Botón de Pánico -que ya utilizan más de 50 mil vecinos- y las más de 2. mil cámaras de monitoreo distribuidas en todas las localidades y en las unidades de las líneas locales de colectivos.