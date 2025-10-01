Un comerciante de 47 años oriundo de Adrogué, identificado como Francisco Barán murió luego de una discusión con un cuidacoches luego de negarse a que le lavara la camioneta. El episodio ocurrió el sábado pasado en la Galería Central ubicada sobre la Avenida 9 de Julio al 1200, a una cuadra de la estación de tren.

Según testigos, todo comenzó por la mañana cuando Baran, dueño de una óptica, se negó a que el cuidacoches le lavara la camioneta. Horas después, el hombre regresó, le arrojó un vaso de agua en la cara e insultó al comerciante, lo que desató la pelea.

“Entonces, salió y nosotros nos quedamos en la galería, sin pensar que él se había ido a encararlo”, relató Daniel Brianthe, amigo de la víctima y encargado de un estudio de tatuajes en el mismo paseo comercial.

Pocos minutos después, Baran cayó al suelo en la calle Margarita Weild. Un testigo contó que el cuidacoches levantó la mano y dijo: “Yo no hice nada”.

De acuerdo con Brianthe, otro comerciante le hizo RCP a Baran durante 40 minutos, hasta que llegó una ambulancia y lo llevó al Hospital Zonal General de Agudos ‘Narciso López’: “Para cuando lo suben, ya estaba violeta”. Una vez en el centro de salud, confirmaron la muerte.

“Era sabido que iba a pasar algo, porque el trapito… Dios y Madre Santísima tienen problemas con ese chabón. Y sigue trabajando como si nada”, lamentó el tatuador, quien al momento de la nota se dirigía al velorio de Baran.

Antes de este episodio, Brianthe ya había denunciado al cuidacoches en la comisaría, tras recibir una amenaza de que le prendería fuego el auto por negarse a que se lo lavara.

De acuerdo con los comerciantes, el trapito suele involucrarse en peleas y llevar cuchillos, palos o botellas.

El vecino era reconocido por haber fundado la Agrupación de Protección al Diabético en Argentina (Aprodiab), una organización dedicada a promover los derechos de las personas con esta condición.