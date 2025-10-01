La Municipalidad de Almirante Brown anunció la celebración de «La Noche de las Pizzerías» que se llevará a cabo el próximo jueves 9 de octubre. El evento ofrecerá la popular modalidad de Pizza Libre en diez pizzerías adheridas de distintas localidades, permitiendo a los vecinos disfrutar de una noche gastronómica imperdible.
La promoción tiene un valor fijo de $15.000 por persona. Este precio incluye pizzas por porción y la elección de un porrón de cerveza o agua. Es importante destacar que el pago de la promoción debe realizarse únicamente en efectivo.
Los vecinos podrán acercarse a disfrutar de la pizza libre en los siguientes locales:
TEMPO: Bartolomé Mitre 997, Adrogué
BERITZZZA: Av. Tomás Espora 1366, Adrogué
DALMASETTO: Chiesa 708, Esq. Belgrano, Longchamps
POLARIS: Adolfo Alsina 1050, Adrogué
FILOMENA: Esteban Adrogué 1102, Adrogué
AL DORADO: Av. San Martín 3541, Rafael Calzada
PLAZA ESTEBAN: Plaza Esteban Adrogué 31, Adrogué
MARÍA BONITA: Bartolomé Mitre 1195, Adrogué
PEPPERINO: Presidente Perón 812, Burzaco (y otra sucursal en Av. San Martín 1300, Adrogué)
MARDIROS: Pellerano 726, Adrogué