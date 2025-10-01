La Municipalidad de Almirante Brown anunció la celebración de «La Noche de las Pizzerías» que se llevará a cabo el próximo jueves 9 de octubre. El evento ofrecerá la popular modalidad de Pizza Libre en diez pizzerías adheridas de distintas localidades, permitiendo a los vecinos disfrutar de una noche gastronómica imperdible.

La promoción tiene un valor fijo de $15.000 por persona. Este precio incluye pizzas por porción y la elección de un porrón de cerveza o agua. Es importante destacar que el pago de la promoción debe realizarse únicamente en efectivo.

Los vecinos podrán acercarse a disfrutar de la pizza libre en los siguientes locales:



TEMPO: Bartolomé Mitre 997, Adrogué

BERITZZZA: Av. Tomás Espora 1366, Adrogué

DALMASETTO: Chiesa 708, Esq. Belgrano, Longchamps

POLARIS: Adolfo Alsina 1050, Adrogué

FILOMENA: Esteban Adrogué 1102, Adrogué

AL DORADO: Av. San Martín 3541, Rafael Calzada

PLAZA ESTEBAN: Plaza Esteban Adrogué 31, Adrogué

MARÍA BONITA: Bartolomé Mitre 1195, Adrogué

PEPPERINO: Presidente Perón 812, Burzaco (y otra sucursal en Av. San Martín 1300, Adrogué)

MARDIROS: Pellerano 726, Adrogué