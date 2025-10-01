El Municipio de Almirante Brown inauguró la 9° edición de la Feria Internacional del Libro (FILAB), este año se incorporó un espacio diseñado para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), además de sumarse dos planetarios 360°, que ofrecerán experiencias inmersivas a los visitantes.

Con más de 150 charlas, conferencias, presentaciones de libros y espectáculos gratuitos, la Feria se desarrolla en la Plaza Brown de Adrogué y se extenderá hasta el domingo 5 de octubre. «Además de una amplia oferta literaria, habrá actividades para todas las edades» agregó el intendente Mariano Cascallares.

Este año, FILAB incorpora el Espacio Punto Calma, diseñado para niños, niñas y personas con TEA, un lugar de distensión pensado para ofrecer un entorno con menos estímulos, mayor tranquilidad y materiales adaptados que permitan disfrutar la Feria de manera personalizada.

Para facilitar esta experiencia, se entregará a los visitantes un kit sensorial que incluye auriculares con cancelación de sonido, pictogramas de emociones y juguetes anti-estrés. Además, se dispondrá de juegos, ejercicios de comunicación y lenguaje, y mobiliario adaptable para brindar mayor comodidad a los participantes.

En paralelo, el público podrá participar de la conferencia “Autismo: concientizar y visibilizar esta neurodivergencia para construir una sociedad más inclusiva y amigable”, a cargo de Ian Moche, que se llevará a cabo el miércoles 1 de octubre a las 18 hs en el Auditorio Walsh. La charla busca sensibilizar sobre la importancia de la inclusión de las personas con TEA y promover la comprensión y el respeto en todos los ámbitos de la vida social.

Durante la conferencia, Moche abordará temas clave como las características del autismo, los desafíos cotidianos que enfrentan las personas con TEA y las estrategias para crear entornos más accesibles y amigables para todos. Además, se abrirá un espacio para preguntas y respuestas, favoreciendo el intercambio directo entre el público y el disertante.

Por otra parte otra de las actividades destacadas de este año, son dos planetarios: “Dinosaurios 360°”, una experiencia inmersiva que transporta al público a la era prehistórica, permitiéndoles explorar el mundo de los dinosaurios de manera visual y tridimensional. Y “Universo 360°”, esta experiencia llevará a los visitantes a recorrer el sistema solar y las galaxias más lejanas, todo desde una perspectiva envolvente y deslumbrante.

Ambos planetarios estarán disponibles del miércoles 1 de octubre al viernes 3 de octubre de 9 a 17 horas, y el sábado 4 y domingo 5 de octubre de 11 a 20 horas.

Además de las experiencias inmersivas, FILAB contará con presencias destacadas como Darío Sztajnszrajber, Alejandro Dolina, Víctor Hugo Morales, Cecilia Ce, Marcelo Longobardi y Mauro Szeta, entre otros. El gran cierre musical del evento estará a cargo de Pedro Aznar.

Los horarios de la feria serán los siguientes: el martes 30 de septiembre de 12 a 20, el miércoles 1 de octubre de 9 a 19, el jueves 2 de octubre y el viernes 3 de octubre de 9 a 22 y finalmente, el sábado 4 de octubre y el domingo 5 de octubre de 12 a 22.

La Feria Internacional del Libro de Almirante Brown se consolida como uno de los eventos culturales más importantes de la región, con entrada libre y gratuita. La agenda completa de actividades está disponible en el sitio web oficial: http://educacion.brown.gob.ar/agendafilab.