La Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas de la provincia de Buenos Aires inició la búsqueda de un vecino de Rafael Calzada llamado Pablo Jesús Quintana, que fue visto por última vez el jueves 18 de septiembre en Calzada. En otra oportunidad fue encontrado en Mar del Plata y en la Provincia de Formosa.

De 1,70 metros aproximadamente, tez blanca, ojos marrones y cabello corto negro entrecano. Al momento de su desaparición vestía remera color beige, pantalón color bordó con rayas blancas y zapatillas negras. Pablo necesita asistencia médica y farmacológica. Podría desorientarse.

Si tenés información contáctate al 0221 4293015 o en perdes@mseg.gba.gov.ar. Si compartís y comentás esta publicación ayudás a que lleguemos a más personas.

Interviene en la investigación la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio No 16 del Departamento Judicial Lomas De Zamora a cargo de Marcela Juan.