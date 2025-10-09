La Escuela Municipal de Arboricultura, Jardinería y Ecología Aplicada (EMAJEA) dependiente de la Municipalidad de Lomas de Zamora anunció que el 3 de noviembre abrirá la inscripción a sus tecnicaturas gratuitas y con salida laboral.

Se trata de la Tecnicatura Municipal en Arboricultura y Práctica de Vivero; de la Tecnicatura Municipal en Diseño y Mantenimiento de Espacios Verdes, de la Tecnicatura Municipal en Ecología Aplicada y la Tecnicatura Superior en Paisajismo que se dictarán de forma presencial en la sede de la escuela, en avenida Frías 1475, de Lomas de Zamora.

Se trata de cursadas presenciales que tienen un rango horario que se extiende de lunes a viernes a partir de las 16 y los sábados de 9 a 13.

Para contactarse, comunicarse al mail: emajea@gmail.com o al Instagram @emajea.lomas