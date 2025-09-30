El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora comenzará a juzgar el próximo 14 de octubre a un reconocido ginecólogo Diego Javier Clementi, el medico procesado por abuso sexual contra 13 mujeres en su clínica privada de Burzaco. A pesar de la gravísima acusación en su contra, el medico llegará al juicio oral en libertad.

Clementi está imputado de “abuso sexual con acceso carnal cometido en forma reiterada (cinco hechos), abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal (dos hechos) y abuso sexual gravemente ultrajante (6 hechos)”. Los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2003 y 2022 y el médico habría aprovechado su posición para cometer los abusos.

Desde la página de Instagram que busca visibilizar el caso y pedir justicia, convocan a acompañar a las victimas el día del comienzo del juicio. «En un contexto de retroceso de derechos, necesitamos unirnos para exigir justicia y acompañar a las víctimas», publicaron.

Diego Javier Clementi se desempeñaba como director médico en el Centro Médico de la Mujer de Burzaco y está procesado por cometer los delitos de “abuso sexual con acceso carnal cometido en forma reiterada” por cinco casos, “abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal” por dos episodios, y “abuso sexual gravemente ultrajante” en otras seis oportunidades.

Clementi también se desempeñaba como jefe de servicio en el hospital Evita de Lanús, de la que fue desvinculado de forma preventiva de su función mientras la causa está siendo investigada. Sin embargo, mantuvo su matrícula vigente y las víctimas denunciaron hace unos meses que no sólo seguía atendiendo sino que también da clases de karate en un club de José Mármol.

La mecánica de los abusos denunciados por las 13 mujeres que asistieron a consultas médicas con Clementi, se describe como similar en varios casos. Las víctimas afirmaron que se aprovechó de su posición de médico para realizar actos como besar cerca de la boca, hacer que las pacientes se desnudaran frente a él, sacarles la ropa, tocar sus partes íntimas sin consentimiento y sin justificación terapéutica y, en algunos casos, hasta realizar actos de penetración sin consentimiento.

De acuerdo a la versión de las denunciantes, algunas de estas agresiones se habrían producido hacia mujeres que concurrieron por un aborto cuando aún no se había sancionado la ley IVE, actuando la penalización de la práctica como un reaseguro para que no existiera la denuncia.

Según argumentó la fiscalía tiempo atrás, las numerosas coincidencias en los relatos de las víctimas respaldaron la credibilidad de las diversas denuncias. Asimismo, también señaló que los testimonios de las víctimas no se limitan a una mala percepción subjetiva, ya que los relatos son consistentes y detallados.

El juicio oral público se desarrollará los días 14,20 y 23 de octubre próximos. La fiscal de juicio será Viviana Giorgi.