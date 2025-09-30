Una mujer que tenía un conflicto personal con el chofer del interno 36 de la línea 544 atacó ayer el colectivo mientras estaba en pleno recorrido por una calle de Villa Independencia, Lomas de Zamora. Un familiar de la mujer filó el momento en que ella se interpone en la calle Arana Goiri, frena el colectivo y le rompe el vidrio.

«Repudiamos totalmente este acto cometido por esta persona al tener un problema personal con el chofer. No solo se trata de vandalismo sino la responsabilidad ante la vida de los otros pasajeros. Viajaban chicos. Utiliza cómplices Comete delitos. Hasta cuando la impunidad y que no importen las personas», dijeron desde la empresa gerenciada por Celina Velayos, familiar de los fundadores de esa línea de colectivos que controla además el 541, 544, 549, 561 y 562.

Según contaron desde la empresa, la mujer escribiendo la empresa. «Le hicimos todas las recomendaciones que podíamos como empresa porque nos comentó del problema personal que tiene con el chofer, pero intentamos que entendiera que eso es totalmente ajeno a nosotros», especificaron.

La agresora contó que el chofer le debía dinero y no le pagaba. Lo que la empresa le contestó es que ellos no pueden hacer nada sin una orden judicial. «No le podemos tocar su sueldo. Y le recomendamos que haga la denuncia por fiscalía para que sea más rápido. Es un problema entre ellos», dijo Velayos.