A 152 años de la fundación de Almirante Brown, te contamos 10 curiosidades de la fundación impulsada por Esteban Adrogué, que se hizo efectiva el 30 de septiembre de 1873.

Una donación de Esteban Adrogué

En 1871 el comerciante Esteban Adrogué donó las tierras cercanas a los límites de Quilmes, San Vicente y “El Pueblo de la Paz” (actual partido de Lomas de Zamora) para crear una estación ferroviaria cercana a su famoso Hotel “La Delicia” y a las chacras que tenía en la zona. Hacía 10 años que Adrogué había comprado tierras que 60 años antes los ingleses Roberto Hunt y Carlos Higginson adquirieron para instalar un saladero. El 29 de septiembre de 1872 se inauguró la estación y fue un impulso para toda esta región.

Los Portela, primos de Adrogué

Adrogué traía una experiencia fundacional previa en un partido vecino que junto con sus primos había sido fundado 15 años antes y tomaba su nombre por las ondulaciones del terreno en que se había asentado: Lomas de Zamora. Con los Portela, primos por parte de su madre, fundó la vecina ciudad. La madre de Don Esteban se llamaba Petrona Portela.

Decime cuál es tu nombre

Adrogué se llamó Almirante Brown, pero al crearse el partido pasó a tomar el nombre de su fundador. El deseo de convertir Adrogué en la ciudad cabecera, promovió la construcción de numerosos edificios públicos. En un momento se pensó que la cabecera del partido fuera Ministro Rivadavia, por ser la localidad más antigua del naciente distrito.

Don Esteban, en Recoleta

Adrogué falleció a los 88 años, el 25 de marzo de 1903, el día de la fundación de Racing Club Avellaneda. Tenía 88 años. Un monumento en su honor se alza en la plaza que lleva su nombre, en el centro de la ciudad de Adrogué. Sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires. Al tiempo de haber fallecido, los familiares trasladaron los restos de Adrogué a la Iglesia San Gabriel de la ciudad de Adrogué, respetando la voluntad del fundador del partido de Almirante Brown. Allí estuvo hasta 1969, cuando el edificio fue demolido y debieron ser depositados en el centro del monumento erigido en su memoria. Pero en 2004, volvieron a llevarlo a Recoleta.

La fiebre amarilla

En 1871 la epidemia de fiebre amarilla había empujado a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires a escapar de los espacios poblados. Adrogué, que vivía en su estancia de Lomas de Zamora, entendió que debía cambiar el plan: la modesta idea de sembrar frutales y aprovechar el aire puro y el perfume a eucaliptus cambió a la generación de un espacio donde poder recibir a quienes venías de la ciudad de Buenos Aires.

La huella de los Canale

Alrededor de esa estación que llevaba su nombre, Esteban Adrogué pensó en trazar un pueblo junto a la estación y la fundación de un distrito. José Canale fue el arquitecto italiano contratado para la realización de los planos de la ciudad. Él y su padre Nicolás plasmaron con precisión el arte arquitectónico de vanguardia de la época. Por eso, la ciudad de Adrogué se caracteriza por sus diagonales, plazas y bulevares. Esto alteró el tradicional modelo español y sirvió como antecedente para la fundación de la ciudad de La Plata.

Brown, el San Martín de los mares

El 30 de septiembre de 1873 se emitió la ley provincial n.º 856 por la cual quedaba establecido el partido de Almirante Brown, nombrado así en honor al almirante que había sido héroe de la marina argentina en la Guerra contra Brasil, en 1826.

Adrogué, la ciudad de los presidentes

Don Esteban Adrogué quiso que la ciudad que originalmente tomó el nombre del partido y luego llevara su apellido fuera distinta a todas: hizo forestar sus calles para convertirla en un centro de veraneo de la aristocracia porteña entre 1872 y 1920. No se equivocó: hubo aquí huéspedes y visitantes ilustres como Jorge Luis Borges, cuya casa es hoy un museo, y dos presidentes: Domingo Sarmiento y Carlos Pellegrini. Este último tuvo una casa en Adrogué, que hoy es una escuela.

De la comisión a la intendencia

Hasta 1890 funcionó con una comisión municipal, que integraban Esteban Adrogué, Mariano Burzaco, Francisco Paéz, Ramón Fonseca, Cesareo Amenedo, Francisco Burzaco, Manuel Demaría, Carlos Glew, entre otros. Esa comisión rotaba cada año su autoridades. El presidente de la comisión era, además, juez de paz y alcalde. Antonio Ferrari su primer intendente, en 1891. Lucio Menéndez fue intendente en 1895.

Brown: 12 ciudades, dos compartidas

Tiene 12 ciudades, dos de ellas compartidas con Lomas de Zamora (San José) y con Quilmes (San Francisco Solano). La más poblada es Burzaco: 92.000 mil habitantes. El partido de Almirante Brown tiene una extensión de 12.933 hectáreas, es decir 129,33 kilómetros cuadrados, de los cuales el 65% corresponde a la zona urbana y el resto al área rural/industrial.