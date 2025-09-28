Un adolescente de 15 años se encuentra en estado crítico y en coma inducido tras una violenta golpiza recibida por un compañero de 16 años dentro de un aula en la Escuela Secundaria 27 de Avellaneda. El dramático hecho, que se investiga como tentativa de homicidio, se desató por la disputa de un asiento.

El incidente ocurrió el pasado miércoles por la mañana en el colegio ubicado en Roca y Chacabuco. Según el relato de la madre de la víctima, el conflicto se originó cuando su hijo se negó a ceder un asiento tras regresar del comedor. El agresor, de 16 años, reaccionó propinándole una cachetada y continuó con la agresión física.

De acuerdo a lo publicado por el portal Infobae, La madre del menor agredido denunció que la profesora sujetó a su hijo de los brazos, supuestamente para frenar la pelea, pero terminó impidiendo que el adolescente pudiera defenderse mientras continuaba recibiendo golpes de puño en el pecho y la cara.

La familia de la víctima ha manifestado su indignación y apunta contra la actuación del personal de la institución por lo que consideran una falta de protocolos y de asistencia. Un comunicado familiar asegura que, tras la agresión, el personal escolar habría dificultado la comunicación con los familiares.

Según este testimonio, el adolescente sufrió un paro cardiorrespiratorio dentro del colegio, permaneciendo sin signos vitales durante aproximadamente 20 minutos sin ser asistido. Cuando la madre llegó, denuncian que «ningún personal ayudó a movilizar a Isaías, solo dos compañeros que salieron a buscar algún patrullero para poder trasladar a Isaías al hospital».

Un patrullero que circulaba en la zona llegó para auxiliar y trasladó de urgencia al joven, ya inconsciente, al Hospital Fiorito de Avellaneda, donde debió ser reanimado con maniobras de RCP. Si bien los médicos lograron estabilizarlo, el estudiante permanece internado en terapia intensiva, en coma inducido y con asistencia respiratoria mecánica.

El agresor fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía de Menores N° 6 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Bonilla.

La causa está caratulada como homicidio en grado de tentativa y se encuentra bajo investigación judicial para esclarecer completamente lo ocurrido.