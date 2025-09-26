El último fin de semana de septiembre se comportará como la primavera misma, con grandes variaciones en las condiciones meteorológicas, dado que se trata de una estación de transición. Por eso, en estos tres días (viernes, sábado y domingo), pasaremos por tres estados del tiempo muy diferentes en varias zonas del país.

A continuación, te detallamos cuándo y cómo podrían verse afectadas tus actividades al aire libre por las lluvias y/o el viento, en qué momento del finde vas a necesitar paraguas, abrigo o protector solar. Además, te vamos a recordar las medidas preventivas y de cuidado según las condiciones meteorológicas que esperamos puntualmente sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Viernes 26: ventoso y con grandes cambios en la nubosidad

Durante la mañana del viernes 26 de septiembre el ambiente en el AMBA inicia fresco y ventoso de la dirección noreste. Estas condiciones ventosas, con ráfagas de entre 40-55 km/h, puede aportar una sensación de frío extra, sobre todo durante la primera mañana.

Se espera para el amanecer valores de entre 11 y 12 °C en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), y entre 9 y 10 °C en zonas del Gran Buenos Aires, el viento jugará un rol fundamental, haciendo que la sensación térmica se perciba más baja de lo que marca el termómetro.



A medida que nos acerquemos al mediodía la temperatura irá en marcado ascenso, llegando a valores confortables y muy primaverales por la tarde, entre los 21/23 °C para el AMBA. Por otro lado, mientras el viento de la dirección noreste persiste, notaremos un marcado aumento de la nubosidad, relacionado al avance de un frente frío que va a atravesar al AMBA en las próximas horas.

En la noche del viernes 26, mientras el frente frío estará cruzando la parte sur de la región Pampeana, AMBA tendrá cielo mayormente cubierto, ambiente más húmedo e inestable. No de puede descartar la ocurrencia de las primeras gotas de lluvia cerca de la medianoche y en la trasnoche, junto con algunas ráfagas cercana a los 60 km/h del noreste, y una temperatura en torno a los 17 °C para ese momento.



Sábado con lluvias y viento, luego mejora con descenso de la temperatura

El primer día del fin de semana tendrá una madrugada y mañana inestables, con cielo cubierto, lluvias y alguna tormenta aislada. El momento del fin de semana con mayor probabilidad de precipitaciones se ubica desde la madrugada y mañana del sábado 27 de septiembre (momento de lluvia más marcada), se extiende al mediodía y hasta la primera parte de la tarde (con el remanente de lluvias aisladas y lloviznas), tendiendo gradualmente a la mejora de las condiciones.



Esta precipitaciones, no involucran caída de granizo, ni abundante actividad eléctrica, las lluvias dejarán acumulados del orden de los 15-30 mm, según los modelos meteorológicos más confiables, pudiendo ser superados de manera local en alguna localidad del AMBA. La actividad eléctrica no será una característica muy destacada, pero podrían darse algunas tormentas aisladas, aproximándose al AMBA desde el oeste, sobre todo durante la madrugada y mañana del sábado.

Domingo: el mejor día del finde

El domingo se espera una mejora contundente en las condiciones del tiempo con cielo en constante disminución de la nubosidad, ambiente frío para iniciar el día, con viento del sudoeste, y algo de abrigo necesario para las primeras horas matinales por acción de viento. La tarde tendrá una temperatura confortable de primavera, alcanzando valores en torno a los 23 °C, con ambiente más seco y soleado. La noche será despejada con ambiente de templado a fresco, dada la rotación del viento desde el oeste/noroeste, entre los 16-15 °C para la medianoche.

Fuente: Meteored