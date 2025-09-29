El próximo 4 de noviembre, a partir de las 12:30 Hs, en Ministro Rivadavia realizarán un»Día de Campo Fungi», una jornada organizada por Hifas en Red en colaboración con Proyecto Habitat Claypole. El encuentro busca combinar la práctica del cultivo de hongos comestibles con una profunda reflexión sobre el hábitat como «espacio de disputa» y la importancia de las especies nativas como forma de resistencia y recuperación territorial.

El evento se plantea como una experiencia inmersiva que se extenderá durante todo el día. La atención se centrará en un curso de cultivo de hongos comestibles, donde los asistentes podrán aprender técnicas de la mano de los organizadores. Luego en el campo de Hifas en Red, en Fontona 560 de Ministro Rivadavia, brindarán espacios de encuentro dedicados a la flora, fauna y funga local.

“La idea es producir y comercializar hongos comestibles, principalmente gírgolas, pero en realidad para nosotros no se trata solo de producir… queremos también difundir todo esto, dar talleres, cursos, que la información circule y llegue a la comunidad,”, explica Pablo Candia, uno de los fundadores del proyecto.

El «Día de Campo Fungi» está pensado para toda la familia. Habrá comida con temática fungi, propuestas de actividades para las niñeces y un encuentro de productoras y productores locales. Para cerrar la jornada, se encenderá un fogón acompañado de proyecciones audiovisuales sobre el fascinante mundo de los hongos. lLa entrada es de 6000 pesos.

Los organizados del evento son Hifas en Red, el proyecto conjunto de Fernando Capece y Pablo Candia, una dupla que fusionó la pasión por la micología con la educación popular y el compromiso social.

Fernando Capece, trabajador social y educador popular, ha cultivado hongos por más de seis años y es conocido por dictar cursos en centros educativos como el CEA N° 34 de Ministro Rivadavia y el N° 35 de San Vicente.

Pablo Candia, docente, se sumó al mundo fungi tras asistir al curso de Fernando a principios de 2024. “Quedé tan enganchado la primera vez que llevé a mi hijo Manuel de 9 años para que pueda aprender también”, relata Candia.

Esa conexión mutua llevó a la creación de Hifas en Red a principios de este año, con el objetivo inicial de producir y comercializar principalmente gírgolas, y en menor medida, hongos como el Reishi y la Melena de León para la elaboración de extractos. No obstante, su misión se expandió rápidamente: “Sentimos que va creciendo día a día, como nos gusta decir entre ‘micolegas’: ‘expandiendo el micelio’«, concluyen.