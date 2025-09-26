Desde temprano usuarios que intentaban abordar el tren en distintas estaciones de la línea Roca reportaron cancelaciones, faltas de servicios y nadie que sea capaz de explicar el motivo de la ausencia de trenes, luego de dos días de medidas de fuerza del sindicato La Fraternidad, que agrupa a los conductores y de la conciliación obligatoria dictada ayer por el Gobierno Nacional.

Una pasajera que suele viajar desde Longchamps contó que debió tomarse un colectivo hasta Adrogué por la falta de servicios para cubrir ese tramo y en esa estación debió dejar pasar varios trenes para poder tomarse uno.

«Nadie explica nada. No puede ser que ya hace tres días que viajamos así. Adentro del tren, si lográs entrar, no se puede respirar», dijo la pasajera, mnientras esperaba un tren con cierto espacio para poder subir y cubrir el tramo hasta Constitución.

La aplicación de Trenes Argentinos reportó a las 5.48 de este viernes que «el servicio circula con demoras y cancelaciones», aunque no explicó el motivo.