El Municipio de Almirante Brown avanza con nuevos frentes de obra en el marco del Programa Integral de Mejora de Calles en las localidades, para optimizar accesos, transitabilidad y seguridad vial en los barrios de nuestro distrito.

“Seguimos transformando las calles y avenidas de nuestras localidades para que cada vecino y vecina pueda moverse con mayor seguridad y comodidad. Estamos construyendo entre todos el Almirante Brown que queremos y que nos merecemos”, destacó el intendente Mariano Cascallares.

En esta etapa se llevan adelante trabajos de bacheo de hormigón, asfáltico y adoquinado, además de mejorados y consolidaciones en distintas arterias clave.

En San José las tareas se concentran sobre Rosales y Salta, y también en la intersección de Amenedo y La Tijereta; mientras que en Claypole los equipos trabajan en Dean Funes y Alcorta y sobre la calle Garibaldi.

En Burzaco se intervienen Humberto Primo y Pellegrini, junto con la calle Ceballos, con bacheos y repavimentaciones.

Por su parte, en Glew se avanza sobre la calle Lorenzini y en Longchamps sobre tramos de la calle Diehl, en tanto se continúa con las obras sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, una arteria fundamental para la conectividad de todo el distrito.

También se acaba de habilitar la nueva pavimentación de la calle Zeballos en el límite entre Glew y Ministro Rivadavia, al tiempo que el Municipio avanza junto a la Provincia de Buenos Aires con la renovación integral de la traza de la Ruta 4 o avenida Monteverde.