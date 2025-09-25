La Policía Federal Argentina allanó un domicilio en José Mármol donde se envasaba de manera clandestina aceite falsificado que era comercializado. se secuestró un tambor con 1.000 litros de aceite, un camión, envases, tapas, etiquetas, maquinarias y otros elementos utilizados para el envasado. Hay dos imputados.

Los procedimientos se realizaron el viernes pasado en dos inmuebles de las localidades bonaerenses de José Mármol y Villa Celina, en el marco de una investigación de la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, por infracción a la Ley de Marcas y venta de sustancias alimenticias peligrosas.

La pesquisa se inició a fines de 2024 a partir de una denuncia de la empresa Molinos Río de la Plata S.A., que comercializa una marca reconocida de aceite, luego de recibir reclamos de consumidores.

La investigación determinó que el producto ofrecido no era aceite de girasol, sino una mezcla de 70% de aceite refinado de soja y 30% de aceite refinado de girasol, envasado en botellas de 1,5 litros con etiquetas apócrifas.

División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Ezeiza distintas tareas de investigación que permitieron establecer que el aceite se adquiría suelto y se envasaba en condiciones precarias en el fondo de una vivienda de José Mármol para su posterior venta al por mayor.

En ese domicilio se secuestró un tambor con mil litros de aceite, un camión, envases, tapas y etiquetas junto a maquinarias y elementos para el envasado.

El segundo operativo se llevó a cabo en un comercio de Villa Celina, donde se incautaron cerca de mil envases con el producto falsificado listo para la venta.

Tras los allanamientos, un hombre y una mujer fueron notificados como imputados en la causa, que los investiga por infracción a la Ley 22.362 de Marcas y por la venta de sustancias alimenticias peligrosas disimulando su carácter nocivo (artículo 201 del Código Penal).

La Justicia busca ahora determinar la magnitud de la red de distribución y los posibles comercios involucrados en la comercialización del aceite adulterado.