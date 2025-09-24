El Municipio de Almirante Brown llevó adelante la segunda jornada de las Olimpiadas de Matemáticas del distrito con la participación de más de 150 estudiantes de 15 escuelas secundarias locales, tanto de gestión pública como privada.

La actividad se desarrolló en la Casa de la Cultura de Adrogué, en el marco del Mes de las Juventudes y fue encabezada por el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, y la directora del Instituto de las Juventudes, Daniela Señorelli.

En esta ocasión participaron más de 150 alumnos de las escuelas secundarias N°19, N°15, N°12, N°47, N°3, N°58, N°65, N°80, N°66, N°35, N°30, N°2, N°75, Colegio El Bosque y ETIG.

Esta importante iniciativa busca promover, desde el Estado Municipal, la participación activa de los estudiantes en el ámbito de las matemáticas, fomentando el interés por esta disciplina y fortaleciendo el pensamiento crítico y las habilidades para la resolución de problemas.

Además, apunta a identificar y acompañar a jóvenes con talento matemático, estimular el trabajo colaborativo y la competencia en un marco de respeto y excelencia académica, y también consolidar el entramado educativo local.