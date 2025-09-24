La Asociación Japonesa de Burzaco anunció la celebración de la 17.ª edición de su tradicional Matsuri, el festival de cultura japonesa que convoca a miles de vecinos y visitantes. El evento, que se realizará el próximo domingo 5 de octubre, promete una jornada completa dedicada a las tradiciones del país asiático, con un abanico de actividades.

El predio de Av. Japón y Av. Monteverde será el escenario de esta fiesta que se extenderá de 10:00 a 17:00 hs. Los asistentes podrán sumergirse en una experiencia cultural única que incluirá exhibiciones de artes marciales, danzas tradicionales, shows de música en vivo y una amplia oferta gastronómica, donde no faltarán los sabores típicos de Japón.

Para esta edición, se han confirmado talleres y presentaciones especiales que enriquecerán la experiencia de los asistentes. Entre ellos se destaca el taller de pintura oriental «Estilo Yamada Ryū», a cargo de la profesora Cyntia Nakamijo, donde los visitantes podrán verla pintar en vivo, participar de demostraciones, charlas y adquirir sus obras. También se ofrecerá un taller de tenis de mesa, organizado por el club de la AJB, con demostraciones y la posibilidad de que el público se sume a jugar. Además, como ya es una tradición, el grupo Ryukyusoku Matsuridaiko volverá a deleitar a todos con su vibrante danza folclórica okinawense.

Para acceder al festival, se ha establecido un bono contribución de $7.000. El costo del estacionamiento será de $4.000 para autos y $2.500 para motos. Se destaca que la entrada será gratuita para menores de 10 años, mayores de 70 años y personas con discapacidad que presenten el certificado correspondiente.

El Matsuri de Burzaco se ha consolidado como un evento clave en el calendario cultural de la región, brindando un espacio para la difusión y el disfrute de la riqueza de la cultura japonesa.