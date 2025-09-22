

El Municipio de Almirante Brown amplió su campaña de recolección de pilas y baterías en desuso, incorporando 18 nuevos puntos fijos en distintas localidades del distrito, con el objetivo de facilitar su correcta disposición y seguir promoviendo el cuidado del ambiente.

La iniciativa forma parte del programa Brown Verde, una política pública implementada desde 2022 bajo la gestión del intendente Mariano Cascallares, que impulsa acciones concretas para la protección del entorno y el desarrollo sostenible, y que ya permitió recolectar y enviar a tratamiento seguro más de 886 kilos de pilas.

Las pilas y baterías domiciliarias son residuos de manejo especial debido a su alto poder contaminante, ya que una sola unidad puede dañar el suelo, el agua o el aire si no se gestiona adecuadamente, por eso el Municipio browniano trabaja con operadores habilitados y bajo protocolos estrictos de seguridad ambiental.

“Tenemos el compromiso de seguir trabajando para potenciar este enorme pulmón verde que es Almirante Brown para todo el Conurbano bonaerense”, expresó Mariano Cascallares, al tiempo que subrayó la importancia de seguir ampliando políticas públicas que promuevan el cuidado ambiental y también descentralizando servicios.

Finalmente, para más información o consultas, se puede escribir a politicaambiental@brown.gob.ar o ingresar a las redes sociales de Brown Verde. A continuación, los 18 puntos de recepción:

PUNTOS DE RECEPCIÓN

•Adrogué

-Agencia de Política Ambiental y Desarrollo Sostenible (Rosales 1312, primer piso)

-Delegación – Boulevard Shopping (Local 245)

•Burzaco

-Delegación – Roca y 9 de Julio

-Comisión Mixta – Luis María Drago y Carlos Viel

-CAPS 19 – Zoonosis – Martín Fierro 33 esquina Monteverde

•Rafael Calzada

-Delegación – Gral. Güemes 1799

•Claypole

-Delegación – 17 de Octubre 0921

•San Francisco de Asís

-Delegación – Araujo y Diamante

•Glew

-Delegación – Newbery y Reina Elena

•Longchamps

-Delegación – Dr. Chiesa 851

-CAPS 5 «Rayo de Sol» – Río Paraná 3058

-CAPS 31 «Yapeyú» – Yapeyú 1255 esquina Lagos

•Malvinas Argentinas

-Delegación – Policastro 2389

•José Mármol

-Delegación – Bynnon y Molina

•Ministro Rivadavia

-Delegación – Motti de Muesca 394

-Granja Educativa Municipal – Av. Juan B. Justo 1000

•San José

-Delegación – Salta 1915

•San Francisco Solano

-Delegación – Av. Lirio 423, entre Nomeolvides y Glicina