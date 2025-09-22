El Municipio de Almirante Brown informó que, durante la semana que se inicia, el Centro de Sanidad Animal y Zoonosis realizará operativos de castración gratuita para perros y gatos en dos puntos de Glew, con el objetivo de continuar fortaleciendo las políticas públicas y descentralizadas de control ético de la población animal.

Los operativos llevados adelante en el marco del Programa de Castraciones Gratuitas promovidas por la Comuna browniana, comenzarán los días 22 y 23 de septiembre en el Multiespacio Gringo Viejo, situado en Ricardo Gutiérrez 930. Posteriormente, los días 24, 25 y 26 de septiembre el operativo se trasladará a la Sociedad de Fomento Parque Ipona ubicado en la calle Gregorio de Laferrere esquina Batalla de Pavón. Finalmente el 29 de septiembre también se llevarán a cabo castraciones en la Delegación Municipal, emplazada en Jorge Newbery 2799.

Desde Zoonosis Brown indicaron que en cada jornada se entregarán hasta 50 turnos por día, por orden de llegada y con el animal presente. La entrega de turnos comenzará a las 7.30. Los animales deben tener un mínimo de cinco meses de edad, concurrir con 12 horas de ayuno (sólidos y líquidos), y que es obligatorio llevar a los gatos en bolsa de red tipo cebolla, además de una manta por animal. Las hembras preñadas o en celo también pueden ser castradas.