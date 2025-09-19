Por Juanma Verón

La joven nadadora Mía Turanzas, oriunda de Burzaco, ha sido confirmada para competir en los próximos Juegos Parapanamericanos que se desarrollarán en Chile entre octubre y noviembre de este año. Con apenas 15 años, la atleta juvenil, que compite en la categoría S11 (para personas con ceguera), tendrá una nueva oportunidad de representar al distrito y al país en un evento internacional de alto nivel que comenzará oficialmente el 31 de octubre en suelo chileno.

El camino de Mía hacia esta convocatoria se consolidó tras su sobresaliente desempeño en los Juegos Sudamericanos Escolares, disputados en Colombia en diciembre pasado. Allí superó con éxito la exigente prueba de fuego y llamó la atención de los seleccionadores nacionales al obtener cuatro medallas de oro durante el certamen.

Con el objetivo de llegar en óptimas condiciones físicas a la competencia, Mía dedica sus tardes a entrenar bajo la supervisión técnica de Fernando Mihovicz y Leonel Robertson en el natatorio municipal, mientras que Camila López se encarga de su preparación física.

Además de su talento, la nadadora transmite una madurez y pasión que sorprenden para su edad: “Me gusta poder competir. La natación es mi pasión. Me siento bien cuando estoy en el agua. Me estoy entrenando mucho, me cuido con todo. Representar al país es un gran orgullo y una gran responsabilidad. Esta competición es un gran desafío para mí”, expresó en diálogo con BrownOnline.

Mía ha demostrado que el esfuerzo, la disciplina y la pasión por el deporte pueden abrir caminos inimaginables, incluso a tan corta edad. Su próximo desafío en Chile no será una competencia más, sino la oportunidad de seguir escribiendo su historia deportiva y forjar su nombre junto a deportistas internacionales del más alto nivel, representando al distrito y al país.