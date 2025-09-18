La región del AMBA registró lluvias débiles durante la mañana de hoy miércoles 18 de septiembre, un claro indicio de la inestabilidad que irá en aumento en los próximos días, de acuerdo a lo publicado por Meteored en su página web.

Las temperaturas mínimas en el conurbano bonaerense también reflejaron este escenario: se ubicaron entre poco más de 1 °C y hasta 8 °C por encima de los valores de ayer. Resultaron especialmente elevadas para la época del año, con registros que oscilaron entre los 13,8 °C de Ezeiza y los 17,4 °C de El Palomar.

Durante la tarde y noche de este jueves se espera una disminución de la nubosidad, sin probabilidad de lluvias. Las temperaturas máximas estarán entre los 21 y 23 °C.

El viernes presentará un rápido aumento de nubosidad desde la mañana, dando inicio a un período prolongado de cielos cubiertos que se mantendrá durante todo el fin de semana.

Un frente frío avanzará desde el norte de la Patagonia y provocará lluvias y tormentas en gran parte de la provincia de Buenos Aires. En el AMBA, se prevén tormentas hacia el mediodía y primeras horas de la tarde. Posteriormente, habrá una mejora temporaria entre la tarde y la noche. Las mínimas se ubicarán entre 15 y 17 °C, mientras que las máximas alcanzarán entre 25 y 26 °C.

El sábado se anticipa con mínimas en torno a 16 °C y máximas de 19 a 20 °C. Será una jornada caracterizada por lluvias y tormentas de variada intensidad. Según el modelo de referencia (ECMWF), los acumulados de precipitación más importantes se concentrarán al norte de la provincia de Buenos Aires, fuera de la región del AMBA.

Si bien no se descarta la posible afectación de tormentas fuertes en la región metropolitana, el Servicio Meteorológico Nacional aún no incluyó al AMBA dentro del alerta amarillo por tormentas intensas.

El domingo podría presentarse con lluvias débiles y ráfagas de viento del sudoeste cercanas a los 45 km/h. Este escenario estaría asociado a un centro de bajas presiones en formación en la desembocadura del Río de la Plata. Las temperaturas mínimas descenderán entre 1 y 2 grados respecto del sábado, y las máximas no superarán los 16 °C. La amplitud térmica será baja.