Un joven de 18 años quedó internado en grave estado luego de que un vecino lo baleara en la cara, cansado de que el joven pasara por la puerta de su casa con la moto, en un hecho ocurrido en la zona del arroyo entubado, en Banfield, partido de Lomas de Zamora. El joven recibió un disparo en la cara y está internado en grave estado en el Hospital Gandulfo, de Lomas de Zamora.

Según se supo, el vecino también hirió de un tiro a un joven de 14 años que sería acompañante del motociclista, en un hecho ocurrido en Vespucio y Capitán Rojas, a metros de la calle Armesti y a unas 10 cuadras de Roma y Lynch, una esquina de referencia de la zona.

La policía llegó al lugar y hubo un fuerte cruce con los vecinos que acusan al agresor de vender droga al narcomenudeo y que por estas horas está siendo intensamente buscado por la policía.

Los vecinos del barrio se enfrentaron a piedrazos con los uniformados, que intentaron disuadirlos vecinos con disparos y hasta con piedrazos, que también caían desde el lado de los vecinos y que hirieron a un comisario.