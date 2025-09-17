Mientras la Cámara de Diputados debatirá el rechazo al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, estudiantes, auxiliares, docentes y no docentes de las universidades del sur del conurbano se movilizarán hoy a la tarde frente al Congreso Nacional en defensa de la educación pública en lo que será la tercera edición de la marcha federal universitaria. Habrá representantes de las universidades nacionales de Lomas de Zamora, Lanús, Quilmes, Arturo Jauretche (Florencio Varela) y Almirante Brown.

“Estaremos docentes, no docentes, estudiantes y toda la sociedad juntos en el Congreso, luchando por el rechazo al veto de la ley de financiamiento universitario”, dijo Jorge Anró, secretario adjunto de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun), una de las organizaciones convocantes.

El Consejo Interuniversitario Nacional emitió un comunicado luego del mensaje emitido por el presidente Javier Milei sobre el proyecto de presupuesto 2026. «Es una iniciativa sin novedades que consolida el ajuste sobre el sistema universitario. Los 4,8 billones de pesos anunciados por el presidente para las universidades el año próximo implica anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y queda muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema», dijeron. Dicho de otro modo, prácticamente, «para el 2026 es igual presupuesto que para el 2025, un año que vivimos en peligro. Se presenta, entonces, un proyecto que consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico.»

La protesta está convocada para las 15 y, además de agrupaciones estudiantiles, contará con la presencia de columnas de partidos políticos, gremios nucleados en la CGT y la CTA. Representantes de las altas casas de estudio también rechazaron el aumento propuesto por el primer mandatario en el presupuesto 2026 por considerar que “consolida el ajuste” sobre la educación superior. Milei anunció que la partida para universidades nacionales ascenderá a 4,8 billones de pesos en 2026. En los hechos, si la inflación supera el 10,1% que pronostica el proyecto de presupuesto libertario, esa suba podría ser ínfima en términos reales.

“El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina y profesionales del Hospital Garrahan acordaron confluir en una gran manifestación nacional el día que la Cámara de Diputados trate los vetos a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario”, informó la semana pasada una de las organizaciones convocantes.

Este miércoles, la Cámara baja buscará voltear la decisión presidencial e insistir con el proyecto, tal como ya sucedió con la ley de emergencia en discapacidad.