Un total de seis personas resultaron heridas, con lesiones de diversa consideración, tras un choque registrado en las últimas horas en Burzaco, en el partido de Almirante Brown. El accidente involucró a un colectivo de la línea 266 y un auto particular.

El siniestro ocurrió en el cruce de la avenida Espora y la calle Hugo del Carril. Minutos después del impacto, acudieron al lugar equipos de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown y personal de ambulancias municipal para asistir a las víctimas y realizar tareas de auxilio y prevención.

También se sumaron efectivos de la Policía de la jurisdicción para colaborar en el operativo.

Las personas sufrieron lesiones de diferente consideración, confirmaron los Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron en el lugar para asegurar la zona y trasladar a los heridos.