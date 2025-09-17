La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDe), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, sancionó a San Martín de Burzaco por “incumplimiento de las medidas de seguridad constatada en los últimos eventos deportivos”, en el estadio Francisco Boga.

La medida castiga al club y le ordena disputar los próximos cuatro partidos a puertas cerradas y en otro estadio. Es que la medida recalca que el club es reincidente, ya que según se marcó en el comunicado oficial, es la quinta sanción que recae sobre el club en el año.

La medida remarca que el último informe policial previo al cruce contra Acassuso, expresa: “Al iniciar el operativo de seguridad las puertas del estadio se encontraban ya abiertas con varios simpatizantes del club local y visitante en el interior, comiendo asado e ingiriendo bebidas alcohólicas, sin ningún control de los responsables del club en el lugar”.

“Con la intervención del personal policial se procedió a despojar el sector, constatando la falta de seguridad en los portones de ingreso para evitar dicha situación”, señala el comunicado.

En otra parte, según se encuadra, San Martín realizó una venta irregular de las entradas físicas, situación que no estaba permitida. Además, “se observó la existencia de materiales de obra en la zona lindantes a la Tribuna Arzeno (trozos de hierro, piedras, ladrillos y escombros), con el riesgo de ser utilizados como elementos de agresión durante el evento”.

En su comunicado, la Agencia le recordó al club otros episodios en los últimos partidos en Burzaco: encendido de fuegos artificiales sin autorización, disturbios con invasión de campo de juego, y la venta ilegal de bebidas e instalaciones precarias de buffet en el estadio.

En la misma línea, puntualizaron en un hecho: “Se constató que los hinchas de San Martín cortaron varias calles e incluso vías de tren, todo esto muy cerca del estadio de Brown de Adrogué, lo cual pudo haber sido una catástrofe. Lo que evidencian distintas irregularidades en las instalaciones, y falta de control de los representantes del club”.