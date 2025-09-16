Un trabajador del Sanatorio Veterinario de Glew golpeó y ahorcó a un hombre en situación de calle que buscó refugio en la entrada del lugar. El hecho quedó registrado en un video que circuló en redes sociales.

La secuencia fue registrada desde un auto por un testigo que relató lo que veía mientras filmaba. “El veterinario le está pegando a un hombre que vive en la calle, mirá cómo lo está ahorcando… ¡lo re mató!”, se escuchó en la grabación, que rápidamente se viralizó en redes.

El video mostró cómo el trabajador sacó por la fuerza al hombre del local ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 19900 de esa localidad y lo redujo con golpes y maniobras de ahorcamiento. Vecinas y vecinos de la zona repudiaron la situación y exigieron que la Justicia investigara al agresor.

Luego de la difusión del hecho, desde el local hicieron un descargo en sus redes sociales. «Ante los graves hechos producidos dentro de nuestro Sanatorio, queremos expresar nuestro repudio y gran tristeza por haber sido testigos de un accionar, que debemos aclarar, es de carácter individual, totalmente contrario a todas las normas y procedimientos del lugar, violento e injustificable bajo ninguna excusa ni situación atenuante, por parte de un auxiliar, que por supuesto ha sido expulsado del Sanatorio inmediatamente, minutos después de conocido el hecho», publicaron.

Asimismo informaron que aportaron la información solicitada a la policía que sirva a esclarecer el caso.