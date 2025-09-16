El Municipio de Almirante Brown informó que llevará adelante el próximo jueves 18 de septiembre una nueva edición de la exposición de educación superior “Futuro Brown”, una iniciativa destinada a estudiantes que estén finalizando sus estudios secundarios para acercarles la oferta académica de universidades e institutos terciarios de la región.

El evento «Expo Universidad 2025» se desarrollará de 9 a 20 horas en la Casa de la Cultura de Adrogué con entrada libre y gratuita.

Allí los visitantes podrán encontrar stands de distintas casas de altos estudios e institutos superiores de formación docente, además de charlas y actividades diseñadas para difundir las propuestas educativas disponibles.

“Con la Expo Universidad seguimos acompañando a nuestros jóvenes en la elección de su futuro, acercándoles las mejores propuestas académicas y fortaleciendo el acceso a la educación superior en Almirante Brown”, destacó el intendente Mariano Cascallares.

“Futuro Brown” incluirá stands de universidades, charlas de profesionales, orientación vocacional y espacios para reflexionar sobre el futuro en el mundo laboral, entre otras propuestas.

En este marco, los interesados podrán interactuar con representantes de las instituciones presentes (como la Universidad Nacional Guillermo Brown), evacuar dudas y obtener información detallada sobre las carreras y campos de estudio que les interesen abordar de cara al futuro.