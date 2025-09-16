Por un accidente ocurrido esta mañana entre las estaciones de Longchamps y Burzaco, donde el tren atropelló a un joven, que debió ser trasladado por los servicios de emergencias a un centro de salud local, el ramal Alejandro Korn debió interrumpir su servicio.

«El hombre estaba desde temprano apoyado ahí en la columna, como si estuviera esperando a alguien. El tren los despidió hacia afuera y llamé al 911, vinieron las ambulancias, todo», contó Verónica, una vendedora que fue testigo del accidente a El Diario Sur.

Aparentemente, el joven se habría arrojado al paso del tren, porque permaneció en las columnas del cruce de vías y una vez que pasó el tren se escuchó el impacto y el joven rodó por las vías.

La formación, entretanto, detuvo su marcha y el servicio a Korn se dio interrumpido durante algunas horas pero ya funciona con normalidad.