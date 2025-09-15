La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) tiene todo listo para la 42ª edición de “La Noche de la pizza y la empanada”, el encuentro gastronómico será este martes con locales de la región que ofreceran descuentos y promociones para degustar una de las comídas más consumidas en el país.

Miles de argentinos podrán disfrutar de promociones imperdibles en pizzerías y casas de empanadas de todo el territorio nacional. El año pasado, participaron 1500 pizzerías y se calcula que en esta edición será el doble o hasta se triplicará la cantidad de locales adheridos con este gran descuento ideado para promocionar estos alimentos y fomentar la gastronomía y la posibilidad de comer unas pizzas con amigxs o la familia.

Como cada año, la propuesta incluye descuentos del 50% en pizzas y 3×2 en empanadas, con la posibilidad de que cada comercio defina si las promociones se aplican en salón, delivery o take away, y qué medios de pago acepta para la cual pueden consultar el mapa interactivo con cada uno de los locales gastronómicos participantes en el siguiente link.

Como antesala de la gran noche del martes, este lunes 15 de septiembre, de 11 a 15 , APYCE convoca al público a acercarse a la esquina de Cerrito y Diagonal Norte (frente al Obelisco) para disfrutar de una degustación de pizza, en la que se elaborarán 4000 porciones en vivo. Para esta acción se utilizarán: 125 kilos de harina, 150 kilos de muzzarella, 50 kilos de salsa de tomate, 30 litros de aceite. La producción estará a cargo de un equipo de diez maestros pizzeros, diez ayudantes y tres técnicos, quienes trabajarán con dos hornos eléctricos de cinta continua montados en el camión autosustentable de APYCE de 15 metros de largo, cuya instalación requiere seis horas de armado y desarme.

Al finalizar el evento, la entidad realizará una donación solidaria de 250 pizzas al Comedor Los Piletones de la Fundación Margarita Barrientos y otras 250 pizzas al SAME, reforzando así el compromiso social de la actividad.