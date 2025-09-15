Dos jóvenes de Longchamps y Adrogué, pertenecientes a la escuela de taekwondo de Aylén Romachuk, conquistaron una medalla de oro y una de plata en el Torneo Internacional Paysandú Open, realizado ayer en Uruguay. Se trata de Alejandro Romachuk y de Bautista Arostegui, ambos de 16 años.

«Poder competir en tierras charrúas fue una gran experiencia, no solo en lo deportivo, sino como proceso de crecimiento personal lo cual es muy importante para avanzar y ganar confianza», declaró Aylén Romachuk, quien tiene su propia escuela de taekwondo y además dirige un equipo del Municipio de Almirante Brown y del club Brown de Adrogué.

«Venimos trabajando en los detalles, realizando un análisis de los combates previos y lograr profundizar en las mejores. Para alcanzar los objetivos que queremos es fundamental las evaluaciones, es decir competir o rozar en otros eventos, así podemos observar y analizar si la planificación viene acorde o si tenemos que realizar ajustes, ya sea en lo técnico, táctico o en lo físico», explica la profesora Romachuk.

En los deportes individuales el trabajo mental «es una gran parte del proceso y más en los deportes de contacto. Para llegar a esta cita internacional veníamos trabajando sobre las competencias anteriores, y en cuanto al financiamiento lo hicimos con recursos propios y eventos que realizamos con nuestra escuela», cuenta Romachuk.

Por eso, con las medallas colgadas y el regocijo de la tarea cumplida, Aylén se hace un tiempo para la gratitud. «Agradecemos profundamente a nuestros compañeros de equipo y a nuestras familias. Seguro el año próximo seremos un plantel más grande para viajar.