A Vanesa Stella Maris Rodríguez Carayol, de 42 años, le dijeron que su madre biológica había muerto, pero en 2019 se enteró que no era así. Desde entonces inició una búsqueda para dar con ella. Su historia está ligada a un médico que atendió partos en Claypole y Florencio Varela conocido como “Don Teo” o «Doctor Muerte» por haber estado implicado en diversas causas por abortos clandestinos.

La joven nació en enero de 1983 en un consultorio clandestino de Claypole busca datos para dar con su madre biológica y «conocer esa parte de mi historia», le dijo a Brown On Line hace unos años. Vanesa cree haber nacido el 12 de enero de 1983 en el consultorio clandestino del Dr. Teófilo Plasencia, un médico peruano recibido en Argentina dedicado a practicar abortos, algunos de ellos incluso sin consentimiento, y a vender bebés, delitos por los cuales está detenido.

El famoso «consultorio» donde nació la joven estaba ubicado en la calle 17 de octubre 1016, de Claypole. En ese lugar o en otro en el cual estuvo sus primeros 12 días de vida alguien la llamó «Valeria». Fue entregada a su familia de crianza en ese mismo lugar.

El Dr. Plasencia, de nacionalidad peruana, fue un profesional muy conocido en la zona sur, donde ejerció durante casi 30 años, atendiendo en Claypole, Quilmes y Florencio Varela. Fue investigado y llegó a estar preso por delitos vinculados a abortos clandestinos. A pesar de que Vanesa pudo hablar con él en varias ocasiones, el Dr. Plasencia siempre afirmó no recordar nada sobre su madre biológica.

Vanesa, que nació con 36 semanas y 2 kilos de peso, pudo contactarse con otras personas que también fueron entregadas por el Dr. Plasencia. Juntos, establecieron que muchas embarazadas que llegaban a su consultorio eran obligadas a parir antes de término. Luego, se les decía que sus bebés habían fallecido, cuando en realidad eran entregados a otras familias. Busca con urgencia a su madre biológica y a cualquier persona que pueda tener información sobre este caso.

«Si tuviste una hija en enero de 1983 con este doctor, por favor comunícate con el Registro de Personas Desaparecidas. Además, si tenés datos o información sobre otros nacimientos o madres que buscan a sus hijos, te pedimos que también te comuniques. Tu testimonio puede ser clave para ayudar a alguien a conocer su origen biológico», dijeron desde Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas.

• busquedadeorigen@mseg.gba.gov.ar •

Tel. (0221) 429-3091 Int. 73162 Línea‌ ‌de‌ ‌atención‌ ‌gratuita:‌ ‌0800-333-5502‌

Horarios de lunes a viernes 08 a 18:00 hs.

Instagram: @PersonasDesaparecidasBA