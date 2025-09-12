El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, anunció este viernes que desde este lunes 15 de septiembre se dará inicio a la campaña de vacunación gratuita contra el dengue para las personas de entre 15 y 59 años que vivan en cualquier municipio bonaerense; hayan tenido o no la enfermedad. Los habilitados para recibir la inoculación deberán inscribirse en el sitio web oficial de la cartera sanitaria.

Los inscriptos recibirán un mail con la fecha y la hora para concurrir a cualquiera de los vacunatorios disponibles en los 135 municipios de la Provincia, y serán inmunizados de forma gratuita, sin necesidad de orden médica.

La novedad de esta campaña de vacunación es que permitirá que se inscriban personas que no hayan tenido la enfermedad.

«En principio, serán enviados 22.100 turnos a quienes ya se habían anotado en la etapa inicial, pero no fueron citados por encontrarse fuera de la población objetivo de esa primera parte de la campaña; dirigida sólo a jovenes y adultos de entre 15 y 59 años que hubieran transitado la enfermedad». Y sigue: «Ahora, podrán solicitar un turno todas las personas de esa franja etaria que deseen recibir la vacuna».

En este sentido, Kreplak puntualizó que la puesta en marcha de esta segunda etapa del “Plan Provincial de prevención y acción frente al dengue” es posible «gracias a la inversión realizada por el Gobierno provincial para adquirir 500 mil dosis del insumo, que llegan a medida que se fabrican«.

«Cuando el Estado nacional abandona, el gobenador avanza, trabaja e invierte, y está más cerca de la gente», afirmó el ministro de Salud.

La vacunación es totalmente gratuita y no requiere orden médica, con el objetivo de garantizar la inmunización de la mayor cantidad de personas posible ante la circulación del virus del dengue.

Las autoridades sanitarias recomendaron a los aspirantes a ser vacunados esperar, al menos, seis meses desde que se produjo el contagio.