La autopsia del cuerpo de Camilo Valenzi, el adolescente de 15 años que murió tras haber ingresado con un DNI prestado al boliche Club XXI, de Quilmes Oeste, determinó que el joven falleció por “shock hipovolémico, hemorragia digestiva y una úlcera gástrica”, según comunicó el fiscal interino Jorge Esteban Saizar, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Berazategui.

El trágico episodio ocurrió en la madrugada del domingo. Camilo había entrado al boliche Club XXI, situado en la avenida Calchaquí, con el documento de Dylan -un amigo mayor que él-, ya que por su edad no podía acceder. Poco más tarde se descompensó dentro del local. Tras agonizar durante poco más de media hora, fue llevado por una ambulancia privada que se encontraba en la puerta del boliche hasta el Hospital Evita Pueblo, de Berazategui, donde ingresó sin signos vitales.

“A las 5.30 los de la ambulancia estaban afuera, como si nada, riéndose con los policías. Pasaron 10 o 20 minutos y ahí salieron volando para el hospital”. Otra persona confirmó esa versión: “Yo estaba en la esquina y es verdad. La ambulancia tardó como 20 minutos en llevarlo”. En paralelo, la familia denunció demoras en la intervención policial. “Mi hermano ya estaba muerto desde las cinco, y a las diez recién se acercaron a mi casa”, reconoció Soledad en diálogo con LN+.