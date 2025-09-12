Expo Lomas es una exposición con puestos de industrias, stands de comercios, feria de las colectividades, feria del libro, gastronomía, feria de artesanos, presentación de artistas locales y paseo del arte, hasta el domingo y con entrada libre y gratuita en la Plaza Victorio Grigera, frente al Municipio de Lomas de Zamora, en avenida Hipólito Yrigoyen 8.700.

Se trata de una exposición anual «que llevamos adelante para exponer, promover y difundir la producción lomense», dijeron desde el municipio acerca de la exposición que abre este viernes de 15 a 21. Hay desde artesanías en lana o mermeladas hasta un luthier de guitarras eléctricas.

Hay montados puestos de Industria, stands de comercios, feria Expocolectividades, feria del libro, gastronomía, feria artesanal, presentación de artistas locales en vivo, paseo del arte.