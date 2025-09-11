Un evento único que combina música en vivo, arte y artesanías se prepara para invadir este sábado el Centro Cultural del Suburbio de Longchamps. Se trata del Festival Música para los Árboles que con entrada libre y gratuita promete una tarde llena de entretenimiento para todos los gustos. La actividad tendrá como lema «Cristina Libre» y tiene como objetivo rechazar la condena contra Cristina Fernández de Kirchner.

La música será la gran protagonista con una variada grilla de bandas. Para calentar motores, un grupo de jóvenes iniciará la tarde con una presentación de baile K-Pop. Luego, el escenario se llenará de potencia con la banda de heavy metal Ethimos.

El ritmo continuará con la llegada de una leyenda local: El Flaco Aspirineta, una histórica banda de punk rock nacida en Longchamps. El cierre de la jornada estará a cargo de Sea lo que Sea, quienes fusionarán reggae y punk para ofrecer una propuesta musical diferente y enérgica.

Pero el evento no es solo música. Los asistentes podrán disfrutar de una feria de artesanos, food trucks con una variada oferta de comidas y bebidas, y actividades artísticas en vivo. Una talentosa estará presente para quienes deseen llevarse un recuerdo en la piel, mientras que un grupo de artistas pintará cuadros en vivo, mostrando su proceso creativo en tiempo real.

Para los amantes de la fantasía, habrá un stand de arte medieval y el lugar estará ambientado con esculturas de terror que crearán una atmósfera especial.

La jornada tendrá arrancará a las 14 en Alsina 355 de Longchamps.