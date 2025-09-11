Un micro de Tienda León fue embestido esta mañana por una formación del tren Roca en Ezeiza tras intentar cruzar las vías a pesar de las señales de alerta. El accidente dejó al menos 12 heridos y generó importantes demoras en el servicio ferroviario en plena hora pico.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en la calle Pravaz, cuando el micro avanzó pese a las advertencias y fue alcanzado por la formación. El impacto afectó la parte trasera del vehículo, que había logrado cruzar casi por completo antes de quedar atrapado sobre las vías.

Como consecuencia, el servicio del tren Roca se encuentra limitado entre Plaza Constitución y Monte Grande, lo que provocó demoras en el traslado de miles de pasajeros durante las primeras horas del jueves. Personal de emergencia trabajó en el lugar para asistir a los heridos y despejar la zona.

Desde Trenes Argentinos confirmaron que no hubo víctimas fatales y que los heridos presentan lesiones leves. El funcionamiento del ramal continuará reducido hasta que se normalicen las condiciones de seguridad en la traza afectada.