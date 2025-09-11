Tras el revés recibido en las elecciones bonaerenses y luego de la comunicación del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso, la oposición, gremios universitarios y federaciones estudiantiles convocaron a una masiva Marcha Federal, que se realizará en la fecha en que la Cámara de Diputados convoque a una sesión para intentar revertir la decisión de Javier Milei.

La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la federación estudiantil más importante de Argentina, sostuvo que si “hay veto, hay marcha”. “Invitamos a todos los estudiantes, profesores, investigadores, no docentes y a toda la sociedad argentina a marchar al Congreso Nacional el día del tratamiento del veto en la cámara de Diputados. Contamos con tu presencia. No veten nuestro futuro”, concluyó en X.

La Conadu Histórica, en tanto, difundió un plan de lucha que consiste en una jornada de visibilización este jueves, un paro nacional Docente y no Docente el viernes y la Marcha Federal Universitaria “el día que el Congreso trate el veto”. Con un mensaje más conciso, la Conadu también llamó a un paro y marcha por la Ley de Financiamiento Universitario, en contra del veto presidencial.

El senador nacional de Unión por la Patria Mariano Recalde prometió que desde ese espacio político van a “impulsar el rechazo al veto como hicimos con la emergencia en discapacidad”. “Lo que está claro es que no escuchó el mensaje del domingo en las urnas. Habrá que repetírselo con más fuerza en octubre”, enfatizó en alusión a Milei.

El senador nacional de la UCR Martín Lousteau se quejó por el veto total a la ley de financiamiento universitario y afirmó que “plata hay, pero ya sabemos que se va para lo de Karina”. “Ni en su peor semana el gobierno de Milei atina a hacer algo distinto. Pero ya no puede tapar el sol con la mano. Ahora a rechazar el veto en el Congreso”, escribió el economista en X.

La diputada nacional de Unión por la Patria Julia Strada aseguró que desde la oposición van a insistir por la vigencia de la norma.

“Milei abusa de sus atribuciones: así como el Presidente gobierna con el presupuesto prorrogado por dos años consecutivos (nunca en la historia democrática ocurrió), también veta discrecionalmente. Prorrogó dos veces el presupuesto y vetó dos veces el financiamiento educativo. En la medida que no tenga presupuesto, Milei seguirá ajustando abusivamente sobre las áreas más sensibles, educación, salud, discapacidad y jubilaciones”, alertó Julia Strada.

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro advirtió que con su decisión, el presidente Javier Milei “decide darle la espalda a las universidades públicas. Con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, no sólo desconoce la voluntad popular: debilita la educación, la igualdad de oportunidades y el futuro de millones de estudiantes, docentes e investigadores”, indicó. Para el presidente de la Coalición Cívica, “defender la universidad pública es defender el desarrollo de nuestro país”.

Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda Christian “Chipi” Castillo llamó a que hayan “cientos de miles en las calles” cuando el veto a la ley se trate en el Congreso. “A prepararlo desde ahora con asambleas, tomas y paros”, sostuvo el referente del PTS, sociólogo y profesor universitario.

Desde Argentina Humana, el espacio que coordina Juan Grabois, señalaron que en el Gobierno “no escucharon el mensaje del domingo. Le vamos a llenar las calles, las plazas y las urnas para frenar a esta caterva de hijos de puta”, fustigaron.