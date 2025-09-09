El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires informó a través de sus redes sociales que algunos usuarios deberán actualizar la tarjeta SUBE para seguir manteniendo los beneficios.

Se trata de una actualización que puede hacerse a través de una terminal automática o mediante la aplicación para celulares. No es necesaria la compra de otro plástico y en caso de acceder a una terminal de servicios de SUBE solamente hay que apoyar la tarjeta.

Quienes utilicen el boleto estudiantil bonaerense o el Atributo isleño, usado por los residentes de las Islas del Delta de la provincia deberán actualizar la tarje para seguir manteniendo los beneficios otorgados. Se debe acudir a una terminal automática, que están en las estaciones de trenes, apoyar la tarjeta y esperar la indicación de la máquina.

Asimismo, se puede hacer en la aplicación SUBE (requiere Android con NFC). Se debe ir al botón de consultar o acreditar saldo, apoyar la tarjeta y esperar.