En un juego que salió previsiblemente cerrado pero ofreció chances de apertura para cada uno, Brown de Adrogué empató 0 a 0 con San Martín de Burzaco, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Primera B Metropolitana, en lo que significó el regreso de ese clásico al estadio Lorenzo Arandilla de Adrogué luego de 28 años y tras del 2-1 a favor del Trico en el Francisco Boga, en la rueda pasada.

Sanma fue el primer que se mostró ataque, pero sin orden y el Trico respondió enseguida con un tiro de esquina, pero luego vinieron varios minutos sin llegadas claras, con más lucha y fricción que juego, con Benitez, el 5 de Sanma, haciendo un despliegue descomunal. Por él, los de Burzaco llegaron con más peligro que el local, a pesar de lo cual fue Sproat quien tuvo la más clara con un cabezazo defectuoso frente al arco, sin marca por delante.

Sanma lo tuvo la minuto de juego y estuvo en la segunda etapa más cerca del gol que el equipo de Fabián Lisa. El arquero Giovini le sacó un gol hecho a Franco Camejo cuando iban 46 minutos del segundo tiempo, con su hermano pidiéndola para definir del otro lado. Fue la última en un juego muy cerrado que significó el regreso a este estadio de uno de los clásicos de Almirante Brown.