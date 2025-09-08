El Municipio de Almirante Brown informó que del lunes 8 al viernes 12 de septiembre se llevará adelante un nuevo operativo itinerante de castración gratuita para perros y gatos, en la Delegación de Malvinas Argentinas ubicada en Policastro 2389.

La atención será por orden de llegada con registro desde las 7.30 horas y un cupo de 50 animales por jornada. Los animales deben presentarse en ayuno de 12 horas de sólidos y líquidos.

Se aclaró, asimismo, que en el caso de los gatos es obligatorio llevarlos en una red (como las de cebolla) y se solicitó además una manta por animal. Se castran también hembras en celo y preñadas.

El servicio está destinado a perros y gatos a partir de los cinco meses de edad, y forma parte del programa de control ético de la superpoblación animal que lleva adelante la Comuna a través de la Dirección de Zoonosis.

El objetivo de estas jornadas es fortalecer y potenciar las políticas públicas de control ético de la superpoblación de perros y gatos