El estudiante del Instituto Santa Faz de Lanús Gastón Díaz está causando sensación en la comunidad educativa internacional. Con un talento excepcional y una pasión incansable por el aprendizaje, el joven ha sido seleccionado como uno de los 10 finalistas un estudiante de 17 años del Chegg.org Global Student Prize 2025, un prestigioso galardón que reconoce a estudiantes que son «agentes de cambio» en sus comunidades. Este logro lo coloca entre los mejores estudiantes del mundo, superando a casi 11.000 nominados de 148 países.

Gastón, el único latinoamericano en llegar a esta instancia, no solo es un estudiante brillante, sino también un emprendedor nato. Es el fundador de Cresify, una innovadora herramienta de marketing reconocida por Microsoft for Startups que ayuda a las empresas a optimizar sus procesos de venta.

La iniciativa es organizada por Chegg.org y Fundación Varkey para reconocer los logros de estudiantes de todo el mundo que son “agentes de cambio” en sus comunidades: el ganador se llevará 100.000 dólares. El joven en caso de ganas va destinar el financiamiento a clases de tecnología, robótica y programación para jóvenes sin acceso a estas herramientas, complementándolas con formación en emprendimiento.

La formación de Gastón se sustenta en el apoyo de sus padres y profesores, quienes le inculcaron el valor de la excelencia y el esfuerzo. «Mis padres me enseñaron a nunca conformarme con lo que sé, sino siempre apuntar a lo más alto», afirma. Además de su destacada trayectoria académica, Gastón tiene un fuerte compromiso con la comunidad.

Ha desarrollado una aplicación de marketing digital, coescribió una ley de alfabetización financiera y tecnológica juvenil que ya se implementa en más de 70 ciudades de Argentina, y colaboró en un desafío del MIT para combatir la corrupción. Como líder de tecnología en «Estudiantes Organizados», diseñó sistemas para gestionar a miles de voluntarios. Su altruismo se extiende a sus labores como voluntario en el Grupo El Ombú, donde colabora entregando desayunos a niños en situación de vulnerabilidad.

El Global Student Prize está abierto a estudiantes de al menos 16 años que estén matriculados en instituciones académicas o programas de formación de todo el mundo. El proceso de selección evalúa sus logros académicos, impacto en los pares, capacidad de generar cambios en la comunidad y más allá, superación de obstáculos, creatividad, innovación y ciudadanía global.