El peronismo agrupado en Fuerza Patria cosechó un amplio triunfo en las elecciones realizadas hoy en la provincia de Buenos Aires, donde sumó 47 por ciento contra 33 de La Libertad Avanza, con un desempeño superlativo en la tercera sección electoral, donde la diferencia fue de 25 puntos, 53 a 28 por ciento para la lista que encabezó la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario.

La lista encabezada por Magario roza el 54% por ciento de los votos con casi el 90 por ciento de las mesas escrutadas y casi duplica lo que obtuvo Maximiliano Bondarenko, el candidato elegido por Javier Milei para tratar de hacer pie en el histórico bastión del peronismo. El tercer lugar es para Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que saca 5,7%. Con estos resultados, FUerza Patria logró 10 bancas, Libertad Avanza 6 y el Frente de Izquierda 2.

Los distritos del conurbano la victoria del peronismo fue aplastaste. En Almirante Brown, con el 88% de las mesas escrutadas y una participación del 63% del padrón, el oficialismo obtuvo el 54,1% de los votos, más de 25 puntos por encima de la Libertad Avanza. Más atrás quedaron el Frente de Izquierda y de los Trabajadores con 5,8%, Nuevos Aires con 4%, y Somos Buenos Aires con 1,9%, sin llegar a disputar lugares en el Concejo Deliberante.

En Lomas de Zamora, la elección dejó un resultado favorable para Fuerza Patria que alcanzó el 55,8% de los votos. Lejos se ubicó La Libertad Avanza que cosechó un 28,1%. Con más de diez puntos de diferencia, el oficialismo logró un triunfo categórico en el municipio.

En Lanús el oficialismo alcanzó el 49,7% de los votos y se aseguró la mayoría de las bancas en juego en el Concejo Deliberante y en Avellaneda la lista de Jorge Ferraresi alcanzó el 64,3% de los votos, contra el 26,6% reunido por La Libertad Avanza, que quedó en segundo lugar.

En la Tercera Sección ganó en 17 de 18 distritos, menos en Magdalena, que ganó Somos. Milei perdió en todos los distritos que componen esta sección electoral.