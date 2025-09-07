El 35 por ciento del padrón bonaerense, formado por más de 14,3 millones de personas habilitadas para votar este domingo, ya emitieron su sufragio en los comicios en los que se elegirá la renovación de 46 diputados y 23 senadores provinciales. Las bancas en disputa se reparten entre ocho secciones electorales: en cuatro de ellas se definirá la mitad de la Cámara de Diputados y en las otras cuatro, la mitad del Senado. Además, se elegirán concejales y consejeros escolares.

La provincia de Buenos Aires celebra hoy por primera vez las elecciones legislativas locales separadas del calendario nacional, en un contexto de denuncias de corrupción contra el gobierno de Javier Milei y el clima de incertidumbre en los mercados, y la disputa abierta con el gobernador Axel Kicillof, que decidió desdoblar la elección.

La cita electoral coincide en una creciente saga de hechos de alto voltaje durante los últimos meses, que arrancó con la detención de la expresidenta Cristina Kirchner, que le impidió ser candidata en la Tercera Sección Electoral. Luego, los escándalos por el fentanilo, las sospechas de coimas con la filtración de los audios que involucraba a las hermana del presidente Milri.

En esta jornada electoral, que comenzó con la apertura de las mesas de votación a las 8 y que se extenderá hasta las 18, uno de los datos es el nivel de participación.