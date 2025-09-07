El inicio de la jornada electoral en la provincia de Buenos Aires, que este domingo elige 46 senadores y 23 diputados provinciales, además de concejales y consejeros escolares, se vio demorado en varias escuelas debido a la falta de autoridades de mesas. El gobierno provincial dijo que hay 32 mil efectos policiales provinciales movilizados hoy, además de 5200 efectivos de la Policía Federal.

Si bien el horario de apertura de la jornada electiva de este domingo fue fijado a las 8, algunas escuelas de distintos puntos del conurbano no pudieron abrir sus puertas a tiempo ante la falta del plantel completo de autoridades de mesa. La situación se va normalizando y los vecinos están votando.

Los votantes que iban llegando a los lugares de votación aguardaban su ingreso afuera, para eludir ser llamados a suplir los puestos de las autoridades ausentes ni bien lleguen a su mesa correspondiente.

Más de 14,3 millones de bonaerenses están habilitados para votar este domingo, en unos comicios en los que se elegirá la renovación de 46 diputados y 23 senadores provinciales. Las bancas en disputa se reparten entre ocho secciones electorales: en cuatro de ellas se definirá la mitad de la Cámara de Diputados y en las otras cuatro, la mitad del Senado. Además, se elegirán concejales y consejeros escolares en los 135 municipios bonaerenses.

A esta hora ya votaron el gobernador provincial, Axel Kicillof, y los demás referentes de los distintos espacios como Gabriel Katopodis, Máximo Kirchner, Diego Santilli, entre otros.