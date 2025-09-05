El Municipio de Almirante Brown invitó a los vecinos y vecinas a disfrutar este fin de semana de los tres nuevos parques públicos con los que cuenta el distrito: la Quinta Rocca en Burzaco, el Parque Saludable Ramón Carrillo en la Quinta Villa Antares y el Parque Don Orione.

Estos espacios estarán abiertos este sábado y el domingo de 8 a 20 horas, ofreciendo propuestas ideales para compartir en familia o con amigos y aprovechar las jornadas de buen clima. A ello se suma también la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, con actividades al aire libre para todas las edades.

Se trata de lugares preservados y puestos en valor respetando su patrimonio natural e histórico, que se consolidan como pulmones verdes de gran importancia para el cuidado del ambiente en toda la región.

Estos nuevos parques públicos en distintos puntos de Almirante Brown son espacios verdes que se pusieron en valor respetando su historia y su riqueza natural. Hoy los vecinos pueden disfrutarlos en familia o con amigos, hacer deporte, descansar y encontrarse para disfrutar de cada espacio.

Parque Público de la Quinta Rocca

Ubicado en un predio de 5,7 hectáreas de gran valor histórico, el Parque Público de la Quinta Rocca fue recuperado para la comunidad con senderos originales de conchilla, mesas, bancos, cestos y luminarias LED a lo largo del recorrido.

En materia de seguridad se instalaron 15 cámaras en puntos estratégicos y un tótem con botón antipánico en el ingreso sobre la avenida Espora. Además, se realizó un relevamiento de más de 500 árboles, se sumaron nuevas áreas parquizadas y se creó un espacio con monolito en homenaje a los Héroes de Malvinas, junto a un gran cantero circular de 50 metros de diámetro frente a la antigua casona.

Parque Saludable Ramón Carrillo / Quinta Villa Antares

Este espacio de cuatro hectáreas, situado entre Rafael Calzada, Burzaco y Adrogué, fue puesto en valor sumando además importantes servicios. Allí se instaló un cerco perimetral, luminarias LED, baños públicos, aparatos de salud para actividades aeróbicas e infraestructura para el esparcimiento.

Declarado “Patrimonio Forestal” de Almirante Brown, el parque ofrece un circuito de 2.700 metros para caminantes, senderos perimetrales y bancos en medio de una notable riqueza arbórea y gran variedad de aves.

Parque Don Orione

Con ocho hectáreas, este parque se ubica en el corazón del barrio homónimo, frente a la manzana 32 del complejo habitacional, en la localidad de San Francisco de Asís. Cuenta con senderos principales y secundarios, un anfiteatro natural de 36 metros de diámetro, una glorieta de 12×12 metros, módulos sanitarios, áreas de descanso y juegos infantiles.

La puesta en valor incluyó un plan de forestación con especies nativas, la instalación de un sistema de riego y bombas en todo el terreno, además de tareas de parquización que lo transforman en un nuevo pulmón verde de referencia para toda la comunidad.