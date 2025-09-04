Este domingo 7 de septiembre con motivo de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, los municipio de Almirante Brown y Lomas de Zamora informaron que adherirán a la resolución del Ministerio de Transporte bonaerense que establece la gratuidad del servicio público de colectivos.

En Lomas, la medida alcanzará a todas las líneas de jurisdicción provincial y comunal, aunque no incluirá a los recorridos nacionales, comprendidos entre los números 0 y 199.

En Almirante Brown las líneas locales de colectivos que integran este beneficio son la 501, 505, 506, 521, 510, 514 y 515, en tanto que las líneas provinciales son las inter jurisdiccionales 263, 266, 271, 160, 318, 338, 384 y 406.

Esta iniciativa se aplicará tanto este domingo 7 de septiembre como también el domingo 26 de octubre, día de las elecciones nacionales.