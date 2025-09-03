El Festival de Poesía del AMBA, un proyecto colectivo que busca descentralizar la cultura y llevar la palabra poética a los barrios, aterriza en Lanús con su tercera edición.

La actividad será del viernes 12 al domingo 14 de septiembre con talleres de lectura y escritura, mesas de debate, charlas sobre poesía y edición, feria de editoriales independientes especializadas en poesía.

En esta edición, el concurso para «Les Novísimes» —la lectura que visibiliza a jóvenes poetas de entre 18 y 25 años— estableció que el 50% de los seleccionados provendrían de la Zona Sur, con un 25% de ese cupo destinado específicamente a Lanús.

El festival se desarrollará en dos sedes clave de Lanús y con una agenda repleta. El viernes 12 de septiembre será la apertura a las 19:00 h en la Biblioteca Municipal con una «joya»: la mesa de poetas de Lanús, una actividad que la organización considera fundamental.

El sábado 13 y domingo 14 de septiembre, el Centro Cultural Leonardo Favio será el epicentro con dos mesas de lectura por día. El sábado a las 16:00 hse leerá con Agus Ayala, Julián Forneiro, Natalia Iñíguez, Paula Peyseré y Cecilia Pavón, mientras que a las 19:00 será el turno de Carlos Álvarez, Adrián Agosta, Melisa Papillo, Marina Cavalletti y Alicia Genovese.

El domingo la primera mesa será a las 16:00 con la presencia de los escritores Dani Cordero, Gala Halfon, Mauro Quesada, Silvina Giaganti y Walter Lezcano, y el cierre a las 19:00 estará a cargo de Inés Púrpura, Geraldine Ruíz, Martina Cruz, Gabriela Borrelli y Osvaldo Bossi.

Además de las lecturas, habrá talleres gratuitos para todas las edades. La editorial Mágicas Naranjas coordinará un taller de poesía para infancias, y el municipio de Lanús ofrecerá otro taller poético. También se presentarán novedades de editoriales como Monserrat, Dragones de Papel y la lanusense Ineditados.

Un plato fuerte de esta edición es la charla «Trabajar Cansa», el sábado a las 17:30 , que reunirá a distintos invitados para abordar el proceso completo del trabajo editorial, desde la escritura hasta el diseño. Por su parte, la lectura de «Novísimes» se llevará a cabo el sábado y el domingo a partir de las 15:00.

El Festival de Poesía del AMBA es una iniciativa de siete poetas y gestores culturales de distintas zonas del conurbano: Alfredo Machado, Javier Roldán, Marina Ponce, Hernán Ramella, Felipe Zaldívar, Vera Schmit y Danilo Zárate Pacheco. Tras haber visitado la Zona Sur y Zona Oeste, ya están planificando una próxima edición en la Zona Norte.

Para conocer la grilla completa y los horarios, se puede consultar las redes sociales del festival.

Todas las actividades son gratuitas, pero los talleres requieren de inscripción previa.