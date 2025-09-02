Con la llegada de la primavera, el municipio de Almirante Brown lanza la campaña «Date el Gusto», una iniciativa para celebrar el mes de septiembre con una deliciosa promoción. Durante los miércoles del mes, los vecinos podrán disfrutar de un 2×1 en cucuruchos en una selecta lista de heladerías adheridas.
La promoción, que busca fomentar el consumo local y endulzar la llegada de la nueva estación, incluye a algunas de las heladerías más reconocidas de la región.
¿Dónde disfrutar del 2×1?
Las heladerías que participan de la promoción son:
- Riviera: Esteban Adrogué 1114, Local 7, Adrogué; Av. Hipólito Yrigoyen 13295, Adrogué; y Boulevard Shopping, Adrogué.
- Frahel: Av. Hipólito Yrigoyen 18253, Longchamps.
- La Veneciana: Av. Hipólito Yrigoyen 12986, Adrogué; y Av. Espora 563, Adrogué.
- La Gran Vía: Eugenio de Burzaco 642, Burzaco.
- Chungo: Esteban Adrogué 1107, Local 5º B, Adrogué.
- La Casita de Noel: Av. Almafuerte 16, Glew.
- Andina: Av. Espora 3525, Burzaco.