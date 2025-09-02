«Cuando rescatamos a Gitano tenía prácticamente la mit ad de su cara destrozada, lo encontramos completamente entregado, en estado de shock. Esperando una muerte lenta y segura. Los primeros días de internación pensábamos que se iba a morir, las chances que nos daban los veterinarios eran muy pocas. Sin embargo, decidimos intentarlo». Así empieza la publicación de la ONG Patitas Glew, que rescató de la calle -y de una muerte casi segura- a un perro que ahora busca una familia.

«Nuestro propósito siempre es el mismo: una segunda oportunidad», dice la publicación que intenta dar con una familia que quiera compartir la vida con Gitano.

«Fue un tratamiento largo y complicado, con altibajos constantes, pero Gitano nunca se dio por vencido y la luchó hasta el final, hoy después de muchos meses ya tiene el alta y a partir de este momento comenzamos a buscarle una familia para siempre», dijeron.

A causa de las heridas Gitano perdió un ojo y del otro tiene poca visión, «pero es un perrito ciego que hace una vida totalmente normal», dijeron. «¿Será esto un impedimento para que consiga familia? Por favor, ayúdanos difundiendo todo lo que puedas su publicación, su historia para poder encontrarle el hogar que él se merece», pidieron