La joven de 20 años jugadora de handball, Mora Carballo, se ha convertido en un orgullo para Rafael Calzada y para la Sociedad Alemana de Gimnasia de Almirante Brown (SAGAB) al conquistar la medalla de plata con la selección argentina en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se disputaron en Paraguay.

Tras una destacada actuación a lo largo de todo el torneo, el equipo argentino de handball femenino se enfrentó en una emocionante final contra su clásico rival, Brasil. En un partido que mantuvo a todos en vilo, el equipo nacional luchó hasta el final, pero finalmente cayó por 19-22 en un dramático desempate, lo que les valió la valiosa medalla de plata.

Carballo, una de las máximas goleadoras del torneo, fue clave en el camino de Argentina hacia la final, con actuaciones sobresalientes como la que tuvo en la semifinal contra Paraguay. La jugadora, que viste los colores de SAGAB, expresó su alegría y orgullo por el logro. «Participar de este torneo fue increíble, con un equipo de grandes jugadoras que me dejó aprendizajes y, sobre todo, amigas», dijo.

A pesar de la derrota en la final, Carballo reflexionó con madurez sobre el partido. «Estuvimos a un paso de lograr lo que más deseábamos y para lo que nos preparamos tanto tiempo, la medalla de oro. Creo que nos traicionaron los nervios», señaló. Sin embargo, también destacó el esfuerzo y el compromiso del equipo: «Fue un clásico donde sabíamos que un descuido podía determinar el partido, pero sin embargo sabemos que dejamos todo lo que teníamos dentro de la cancha. Por eso estamos orgullosas de nuestra medalla de plata».

El regreso a casa fue una verdadera fiesta. Su club, SAGAB, le brindó una cálida y emotiva bienvenida, con los directivos, las jugadoras más jóvenes y sus compañeras de equipo recibiéndola con regalos y cartas llenas de cariño. «El regreso a casa fue increíble. Mi club, SAGAB, me recibió con los brazos abiertos y un gesto muy emotivo», concluyó la jugadora, agradecida por el apoyo.